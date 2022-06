Exitpolls: ruime meerderheid Denen wil aansluiting bij Europees defensiebeleid

Het zou alvast de eerste keer zijn dat de Denen per referendum een opt-out opgeven. In 2000 stemden de Denen nog tegen de invoering van de euro en in 2015 tegen de afschaffing van de opt-out voor de Europese politie- en justitiesamenwerking.

Denemarken bedong in 1992 opt-outs op een aantal Europese beleidsdomeinen nadat de Deense kiezers in een referendum het verdrag van Maastricht hadden getorpedeerd. De instemming met een opt-outs voor Kopenhagen maakte een jaar later de weg vrij voor de ratificatie van het belangrijke Europese verdrag.