Reusachtige kelder onder Kerelsplein in Roeselare voorkomt wateroverlast en slaat water op voor bij droogte

Roeselare neemt verschillende maatregelen tegen extreem droge zomers, maar ook tegen wateroverlast. De stad kreeg daar in het verleden al vaker mee te maken. Met een heel bijzonder regenwaterbekken onder het sportcomplex aan het Kerelsplein pakt het nu in die omgeving beide problemen tegelijk aan. Het bekken is bedacht en geplaatst door het bedrijf Aggères. Via een netwerk van drainagebuizen onder het voetbalveld wordt zo veel mogelijk regenwater opgevangen en naar het ondergrondse bekken gebracht. Daarin kan zo'n half miljoen liter water opgeslaan worden. Dat is evenveel als 50 waterputten samen.



Het drainagesysteem voorkomt enerzijds overstromingen, maar zorgt ook voor extra waterreserves voor droge periodes. Het opgevangen regenwater zal onder meer gebruikt worden in de zalen van het sportcomplex en om het voetbalveld te besproeien. De bedoeling is ook om een waterspeeltuin aan te leggen met water uit de put.