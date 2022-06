Provincie Antwerpen bant de sigaret uit het Rivierenhof in Deurne

Een aantal zones in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof in Deurne, is vanaf vandaag rookvrij gemaakt. Het gaat onder meer over de sport- en speelzones, de collectietuinen, de verkeerstuin en de boszones. Het initiatief “Generatie Rookvrij” wil met de campagne sigarettenrook en tabak zoveel mogelijk uit de buurt van kinderen houden.