Woonzorgcentrum Ter Hulst 1 in Hoeselt moet sluiten, 22 bewoners moeten verhuizen

Ter Hulst 1 in Hoeselt is een van de woonzorgcentra van de groep Korian. En de infrastructuur daarvan ligt al langer onder vuur. Er zijn 22 kamers en maar liefst 15 daarvan zijn veel te klein. Omdat het niet rendabel is om een woonzorgcentrum met maar 7 kamers uit te baten heeft Korian beslist om het woonzorgcentrum te sluiten.