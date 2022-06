SAFE-school in Mechelen verliest erkenning na negatief rapport Onderwijsinspectie

Uit een rapport van de Onderwijsinspectie blijkt dat het SAFE-college tekort schiet voor de vakken wiskunde, biologie, chemie, Nederlands en Engels. Ook is er te weinig leerlingenbegeleiding en is de infrastructuur niet altijd veilig. Minister Weyts besliste daarom om de erkenning van de school in te trekken. “We nemen dit soort beslissingen nooit lichtzinnig of met plezier”, zegt Weyts. “Dit is hard voor de vrijwilligers die zich hebben ingezet voor dit project. Maar dit gaat over onderwijskwaliteit voor onze kinderen en jongeren en dan kunnen we deze tekortkomingen niet door de vingers zien”.