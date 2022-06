Scholen uit Stabroek organiseren grote vredesactie: "kinderen zijn vaak het slachtoffer"

Door de oorlog in Oekraïne verwacht de gemeente Stabroek meer Oekraïense kindjes in de scholen. Daarom hebben alle scholen uit de gemeente een grote vredesactie opgezet. Met die actie willen ze niet alleen aandacht aan de oorlog in Oekraïne geven, maar willen ze vooral oproepen tot vrede en verdraagzaamheid over heel de wereld. “Ook in andere landen zijn er oorlogen aan de gang waar onschuldige mensen en vooral kinderen het slachtoffer van zijn”, vertelt Veerle Nonneman (N-VA), schepen van Onderwijs in Stabroek.