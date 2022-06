Brusselse scholieren voeren actie voor meer leerkrachten: "Met 32 in de klas is ook voor de juf niet leuk"

Sigrid Hellemans geeft les in basisschool Regenboog in Molenbeek. "Wij komen al een tijdje 5 leerkrachten tekort", vertelt ze. "Dat weegt op de zorg en het onderwijs dat we de leerlingen kunnen bieden. Daarom komen we hier aan de alarmbel trekken. De minister moet het beroep aantrekkelijker maken", vindt Hellemans.