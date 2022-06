Sophie Lauwers (55) is onverwacht overleden, directeur van kunstencentrum Bozar in Brussel

Lauwers studeerde geschiedenis en ballet en begon haar loopbaan in de reclame- en marketingwereld. In 1999 werkte ze voor het Van Dyck-jaar in Antwerpen en in 2000 voor Brussel culturele hoofdstad van Europa. Daarna volgden twintig vruchtbare jaren bij Bozar. Het afscheid van Lauwers vond plaats in intieme kring. Vanaf morgen ligt er een rouwregister in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, tot 28 juni.