Straffen tot 9 jaar cel voor home-invasion in Leuven waarbij man vastgebonden werd

De feiten vonden plaats op 9 december 2020 in de Andreas Vesaliusstraat in Leuven. Twee mannen boden zich aan als elektriciens aan het huis van een Chinees koppel, van wie enkel de echtgenoot thuis was. Die werd bedreigd met messen en een pistool en vastgebonden in de kelder. Even later, na een ontsnappingspoging, bonden ze hem vast aan zijn voeten.

De twee doorzochten het huis en vulden enkele sporttassen met dure goederen. Het slachtoffer dwongen ze om een overschrijving van zowat 20.000 euro uit te voeren. In totaal gingen ze tijdens de overval aan de haal met ongeveer 135.000 euro.