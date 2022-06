Sekswerk voortaan uit strafwet: "Erg blij dat wij tweede land ter wereld zijn dat deze stap durft te zetten"  

Vrijwillige prostitutie was in ons land op zich niet verboden, maar het faciliteren of organiseren ervan wel, al werd het in de praktijk gedoogd. Een grijze zone dus voor de duizenden sekswerkers in ons land (schattingen gaan van 5.000 tot 28.000 sekswerkers).

"Het probleem was dat seksuele diensten zelf aanbieden of daarvoor betalen niet verboden was, maar elke derde partij - zoals een boekhouder, advocaat of chauffeur - werd wel gecriminaliseerd", zegt Daan Bauwens van belangenorganisatie Utsopi. "Iedereen die de activiteit deed, had het dus erg moeilijk om die op een normale manier uit te voeren. Een contract op zichzelf had geen juridische waarde."