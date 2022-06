Netflixserie "Stranger things" doet Kate Bush herontdekken: "Running up that hill" bestormt na 37 jaar de hitlijsten 

Producer, tekstschrijver, zangeres en choreografe Kate Bush bracht "Running up that hill (a deal with God)" uit in 1985 op haar album "Hounds of love". Ze bedacht het aan haar synthesizer. Het nummer gaat over een relatie tussen een man en een vrouw waarbij de liefde ijzersterk is, maar er tal van onzekerheden blijven. De "deal with God" (het op een afspraakje gooien met God, red.) bestaat erin om met elkaar te wisselen voor wederzijds begrip.



De klassieker had oorspronkelijk "A deal with God" horen te heten. Bush' platenmaatschappij vreesde echter dat radiostations het lied niet zouden draaien, omdat het woordje "God" erin vervat zat. Placebo maakte in 2007 nog een cover van "Running up that hill".



Kate Bush is nu 63 en leeft teruggetrokken in het zuiden van Engeland. Ze zou wel aan nieuw materiaal werken en helpt zoon Albert muzikaal op weg.