Stripheld Buck Danny viert 75e verjaardag met expo en fietsroute in Sint-Truiden

De eerste strip over de Amerikaanse piloot Buck Danny verscheen in 1947, in het weekblad Robbedoes. En binnenkort komt het 59ste album uit. De figuur en de verhalen blijven na al die jaren nog altijd tot de verbeelding spreken, vindt Patrick Mortier, de curator van de tentoonstelling in Sint-Truiden. "Het onderwerp is jammer genoeg weeral actueel. En zo zijn er na de Tweede Wereldoorlog nog momenten geweest, onder meer ook tijdens de Koude Oorlog. Het militaire, dat is ook iets wat veel mensen boeit. En het is ook een topreeks, de betere in zijn soort."