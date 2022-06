Uitgeverij Clavis in Hasselt brengt 12 Nederlandstalige prentenboeken uit in het Oekraïens

Clavis vertaalde populaire prentenboeken uit het Nederlandstalige aanbod, het gaat onder meer om de boekjes Kas op het potje, Anna in de klas of Rikki en zijn vriendjes. "We hadden in maart ook al een eerste deel anderstalige prentenboeken gelanceerd, in het Arabisch, Turks, Roemeens, Spaans en het Pools", vertelt Wiete Meulders van Clavis. "En net toen kwam die vluchtelingenstroom uit Oekraïne naar hier op gang. We kregen dan ook meteen de vraag wanneer er boekjes in het Oekraïens beschikbaar zouden zijn." 12 titels zijn nu ook te koop in het Oekraïens, en in het Russisch.