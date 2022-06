Amber Heard moet Johnny Depp 15 miljoen dollar betalen voor smaad, omgekeerd moet hij haar 2 miljoen dollar betalen

De jury moest oordelen of Amber Heard schuldig is aan laster of smaad tegenover Johnny Depp toen ze in 2018 een opiniestuk schreef in de krant The Washington Post. Daarin schreef Heard dat ze slachtoffer was van huiselijk geweld. Hoewel Heard geen namen noemde, voelde Depp zich geviseerd door het stuk en stapte hij naar de rechter omdat zijn carrière en reputatie er schade van ondervonden.