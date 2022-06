Alle vijf beschuldigden op proces-Aquino schuldig aan "gijzeling met de dood tot gevolg", ze riskeren levenslang

De jury moest antwoorden op maar liefst antwoorden op 102 schuldvragen. Verwacht werd dat de uitspraak pas laat in de avond zou vallen, maar de jury geraakte er al snel uit. Omdat het antwoord "ja" was op de eerste vragen rond "gijzeling met de dood tot gevolg" vervielen een hele reeks volgende vragen. Die volgende vragen gingen onder meer over "diefstal met geweld" en over "moord".

Hoewel enkele beschuldigden zeiden dat het ging om een "diefstal met geweld", heeft de jury het verhaal van de beschuldigde Dragisa Hamidovic gevolgd. Hij werd pas in 2021 opgepakt, en legde verklaringen af. Hij zei dat het ging om een gijzeling. Volgens de jury hebben de vier uitvoerders op zijn minst geholpen bij de gijzeling. Ook Martino Trotta, de opdrachtgever is schuldig. Hij wist dat er wapens gebruikt zouden worden, dat Silvio Aquino zich niet zonder slag of stoot ging overgeven, en dat de mogelijke afloop te voorzien was.