Vandaag opent de grootste kunstgalerie van het land: wat is de succesformule van Xavier Hufkens?

Sinds 1987 groeide Xavier Hufkens uit tot een onderneming met een team van zo'n 25 mensen. In oppervlakte is dit de grootste galerie van het land, met 827 m² exporuimte. Heel wat collega's dromen dan van een internationaal avontuur, maar dat zal niet snel gebeuren, vertelt Hufkens: "Ik ben altijd in België gebleven. Er zijn galerieën die overal in de wereld een afdeling openen, maar ik wil zélf aanwezig zijn. Natuurlijk heb ik wel nog ideeën en projecten, maar die hebben niet noodzakelijk te maken met schaalvergroting of nog meer galerieruimte. We hebben hier drie locaties in de straat, dat lijkt me voorlopig genoeg."