Vijftiger uit Diepenbeek veroordeeld voor verwaarlozen van 54 kippen en hanen

De man van 59 kreeg in de zomer van 2019 al een eerste keer een inspecteur over de vloer. Hij hield toen 18 hanen in zijn woning, maar de dieren leefden in ongeschikte kooien, ze hadden geen eten en geen of vuil water in het drinkbakjes. Enkele maanden later nam de dierenbescherming het pluimvee in beslag.

Maar een klein jaar later bleek dat de man nieuwe hanen had gekocht, en ook die leefden in erbarmelijke omstandigheden. De man kreeg twee maanden tijd om aanpassingen uit te voeren, maar deed dat niet. De vijftiger beweerde dat dat kwam door de coronacrisis. Maar volgens de rechter in Hasselt kon het gebrek aan water en eten daar niet door verklaard worden.