Inhoud voetbalstadion Sint-Niklaas te geef: "Ook de middenstip kan je meenemen, als je snel bent"

Een paar weken geleden was er nog een tentoonstelling over de rijke geschiedenis van de voetbalclub van Sint-Niklaas. "En daar merkten we dat sommige oud-spelers en supporters toch wel geïnteresseerd zijn in enkele materiële herinneringen uit het stadion", zegt schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA). "Vandaar het idee om mensen te laten langskomen."

Je kan het zo gek niet bedenken, of je kan het meenemen uit het stadion. Er zijn natuurlijk de tribunezitjes, maar ook de oude reclameborden, kapstokken uit de kleedkamers, een kluitje van het heilige gras én zelfs de middenstip kan je meenemen. Maar zo is er natuurlijk maar één, dus zal je snel moeten zijn als je die ook echt wil. "En dat gras, dat was heilig", vult Buysrogge nog aan. "Er werd gezegd dat bij ons het beste voetbalgras van het hele land te vinden was."