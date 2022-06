Waarom het niet veilig is indien vlees van rijpaarden in de voedselketen zou terechtkomen

Of deze praktijken een gevaar betekenen voor de volksgezondheid moet nog blijken uit het onderzoek. “Daarom hebben we het federaal voedselagentschap (FAVV) snel betrokken bij dit onderzoek”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Zo kunnen zij mee volgen wat er gebeurd is met de paarden en kunnen zij dit eventueel mee reconstrueren.”

Het hoeft ook niet per se gevaarlijk te zijn, zegt Sanne Van Beirendonck. Het grote probleem is dat we door dergelijk gesjoemel niet weten wat er met het vlees gebeurd is, voor het eventueel in de voedselketen is terechtgekomen.

“We weten bijvoorbeeld niet welke geneeskundige behandelingen en/of medicijnen die paarden gekregen hebben”, legt Van Beirendonck uit. “Als je niet weet om welk dier het gaat, weet je ook niet welke geneesmiddelen het eventueel gekregen heeft en of de nodige wachttijden voor medicijnen gerespecteerd zijn."