Koning Filip schenkt voor het eerst zeldzaam masker terug aan Congo: dit is het verhaal achter het bijzondere kunstwerk

Dit specifieke masker werd uitgekozen omdat "het een wereldberoemd, zeer uitzonderlijk en zeldzaam masker is en zich zeer goede staat bevindt", volgens directeur Gryseels. Bovendien zijn er "geen originele kakuungu-maskers in degelijke staat in Congo zelf".

Met de terugkeer en de plechtige overhandiging door koning Filip in aanwezigheid van de Congolese president Felix Tshisekedi hoopt het Afrikamuseum in Tervuren op een "versterking van de wetenschappelijke en museale samenwerking tussen België en Congo". Deze samenwerking gaat vooral over een nieuw project rond herkomstonderzoek van de collecties in het Africamuseum uit de koloniale periode.



Het kakuungu-masker wordt langdurig in bruikleen gegeven aan Congo. Momenteel bestaat er in België nog geen juridisch kader voor een gift van een federale collectie.