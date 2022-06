Wetenschappers ontdekken grootste plant ter wereld, die zichzelf al 4.500 jaar lang kloont

Shark Bay is Unesco-werelderfgoed, want de baai vormt de habitat van diverse dier- en plantensoorten en bevat het grootste zeegrasveld ter wereld. Het zeegras wordt blootgesteld aan extreme omstandigheden in de baai. Het zoutgehalte is er dubbel zo hoog als op andere plekken in de baai, en in de zomer haalt het water er extreme temperaturen van 30° Celsius of meer.