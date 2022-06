Digitaal opgepoetst door de VRT: zo helder klinkt de winnaar van de eerste Koningin Elisabethwedstrijd

Over de finale van violist Leonid Kogan is een mythe ontstaan, als zou die technisch perfect geweest zijn. Wolfgang Heiremans: “Als je nu luistert naar deze gerestaureerde klankopname, merk je dat niet alles technisch even perfect was, ook het samenspel met het orkest durfde al wel eens de mist ingaan. De uitvoering door Philippe Hirshhorn, de winnaar in 1967, bij wie ik zelf later nog studeerde, was technisch gesproken beter. Maar het is en blijft een fantastische, fenomenale uitvoering.”

Er is wel wat veranderd in die 71 jaar. “Het globale niveau is ondertussen sterk gestegen”. En er zijn veel meer deelnemers uit alle hoeken van de wereld. Wolfgang Heiremans wijst erop dat er voor de eerste Koningin Elisabethwedstrijd in 1951 39 gegadigden waren; bij de laatste vioolwedstrijd in 2019 waren er 172, en bij de cellowedstrijd van dit jaar waagden 152 muzikanten hun kans in de eerste preselecties.