Veilig, vlot of toch vooral verwarrend? Een antwoord op jullie vragen over het eerste turboverkeersplein van België

In het buitenland zijn al verschillende turboverkeerspleinen aangelegd en daaruit kunnen we een en ander leren. Zo blijken ze zeldzaam, maar vaak wel nuttig op hun plek én altijd maatwerk. Dat lijkt in Gent ook zo te zijn. In Nederland zijn er vijf exemplaren, vooral in Zuid-Holland. Er is sinds 2018 ook een Turboplein in Tallinn, Estland en ook ééntje in Miskolc, Hongarije.

Het turboplein is gebaseerd op het ontwerp van de al bekende turborotonde. Voor het oprijden van de rotonde moet je al de juiste voorsorteerstrook of stroken kiezen, in plaats van dat je op de rotonde van rijrichting gaat veranderen. Dat is ook zo bij een turboplein.