Zware brand in pannenkoekenbedrijf in Zwevezele: buurtbewoners moeten ramen en deuren gesloten houden

De buurtbewoners van de Raveschootsveldstraat in Zwevezele werden gevraagd om ramen en deuren gesloten houden, nadat er een brand uitbrak in het pannenkoekenbedrijf Lipcas. Enkele van de naaste buurtbewoners moesten hun huizen verlaten omdat de giftige rook over hun woningen dreef. Ze worden opgevangen in de buurt. "De brandweer heeft de brand nog niet onder controle. Integendeel, het is nog aan het verergeren", reageert burgemeester Lieven Huys (CD&V).

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. "De brand is wellicht ontstaan nadat er een oven vuur vatte", reageert burgemeester. "Maar omdat de brand nog niet geblust is, gaat het enkel om een vermoeden." Lipcas is een gekende producent van pannenkoeken en poffertjes. Het bedrijf bestaat al meer dan 60 jaar. De pannenkoeken worden onder meer verkocht onder de merknaam "Diksmuids Boterhuis".