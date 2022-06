5 doden bij schietpartij in ziekenhuis in Oklahoma

"We kunnen bevestigen dat vier mensen gedood zijn," kondigde de politie woensdagavond (lokale tijd) aan.

De agenten werden 's middags naar het ziekenhuis geroepen omdat er een man gewapend met een geweer was gesignaleerd. Lokale politieagenten haastten zich na een oproep over een "situatie met een actieve schutter" (active shooter situation) naar het St. Francis Hospital in de plaats Tulsa, waar een man met een vuurwapen door de gangen van het ziekenhuis liep.

Tegen het einde van de middag meldde de politie op Facebook dat de schutter dood was, zonder te vermelden hoe die aan zijn einde was gekomen. Niet veel later bevestigde de politie dat nog eens vier anderen dood waren. Er zou ook een onbekend aantal gewonden zijn gevallen.

Vorige week dinsdag nog opende een 18-jarige het vuur op een basisschool in Uvalde, Texas. De schutter verschanste zich in een klaslokaal en doodde 19 kinderen en twee leraren voordat hij door de politie zelf werd doodgeschoten.

Een paar dagen daarvoor opende een schutter het vuur in een supermarkt in Buffalo, New York, waarbij tien mensen omkwamen en drie anderen gewond raakten.