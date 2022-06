Obus gevonden in Desselgem: 50-tal kinderen uit crèche geëvacueerd

Hoewel alles goed is afgelopen, is Sophie Feys, van kinderopvang Moeke Fie, nog altijd onder de indruk. "We waren met vijf begeleiders. Iedereen van ons is zeer koelbloedig gebleven, we hebben grondig gecontroleerd of er geen kinderen meer in bed lagen, zijn dan rustig vertrokken. Iedereen heeft gedaan wat hij moest doen. Maar het was toch stresserend. Uiteindelijk is het iemand anders zijn kind waar je verantwoordelijk voor bent. We kregen ook telefoontjes van bezorgde ouders. En terecht. Als je zo iets hoort, dan slaat dat aan je hart he. Om onszelf, de kinderen en de ouders de kans te geven om wat te bekomen, hebben we beslist om vanmiddag dicht te blijven."