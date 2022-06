“Vaderklap” zet Leuvense vaders rond de tafel over opvoeding: “We zijn niet zo’n grote praters”

“Het is wel eens boeiend om daar eens met andere mannen over te praten”, zegt Stijn Van Kuyck van het Huis van het Kind en zelf vader. “De meeste mannen zijn niet zo’n grote praters. Maar ik denk ook dat we toch met vragen zitten. Is onze aanpak goed? Moeten we net meer of minder aanwezig zijn? Wat wordt er van ons verwacht? Volgens mij is het interessant om dat eens met andere mannen uit te zoeken. We worden ook vaak aanzien als de tweederangs ouder. Als je ergens samen komt met je kinderen, wordt vaak de moeder aangesproken. Bepaalde rollen zitten er nog altijd in.”