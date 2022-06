Aangepaste regelgeving en verlengde termijn voor behoud van historische liften

In Brussel, maar ook in andere Belgische steden, zijn er nog heel wat historische liften te vinden. Volgens de huidige regelgeving zouden alle liften die dateren van voor 1958 gemoderniseerd moeten zijn tegen het einde van 2022. Maar gevreesd wordt dat door de tijdsdruk veel historische liften onherroepelijk beschadigd of vernietigd zullen worden bij het moderniseren. Daarom is er nu een nieuw regelgevend kader voor het moderniseren van de liften en krijgen eigenaars van historische liften tot eind 2027 de tijd om aanpassingen door te voeren.

Het doel van deze aangepaste regelgeving is om de veiligheid van de gebruikers en onderhoudstechnici te garanderen zonder aan de erfgoedwaarde van de lift te raken. Dit is mogelijk door het gebruik van alternatieve technologieën toe te laten binnen deze categorie liften, zoals bijvoorbeeld elektronische beveiligingssystemen.