Zorgsector komt op straat voor meer mensen en middelen: "De sector verdient een meerjarenplan"

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) heeft naar eigen zeggen begrip voor de verzuchtingen van de vakbonden. "De sociale partners vragen om een toekomstplan te maken. Ik ben daartoe zeker bereid. Wellicht zal dat plan ook richting de volgende regering gaan, want in 2024 zijn het alweer verkiezingen. Maar ik ben het ermee eens dat daar al vandaag moet aan gewerkt worden."

Wat betreft de werklast maakt minister Crevits zich zorgen over de mensen die na er een paar jaar te hebben gewerkt de zorgsector verlaten. "Voor mij is het van belang dat we de mensen die er nu zijn onmiddellijk gaan ontlasten. Een van de grote zorgen is dat je eerst een opleidingstraject moet volgen vooraleer je kan starten."

"Ik wil nu zo snel mogelijk naar de regering om bijvoorbeeld in woonzorgcentra mensen onmiddellijk aan de slag te laten gaan als logistiek medewerker. Ondertussen volgen ze een opleiding en wij vanuit Vlaanderen betalen de lonen en de opleidingskosten. Dat is een manier om heel snel mensen te ontlasten die al aan de slag zijn."

Minister Crevits erkent dat het budgettaire plaatje moeilijk ligt. "Maar elke persoon die we aan de slag kunnen krijgen in de zorg, is winst op alle fronten", aldus de minister.