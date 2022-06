BOB-zomercampagne van start: vanaf morgen extra alcoholcontroles op de weg

Uit een nieuwe studie van het verkeersinstituut Vias blijkt bovendien dat wanneer een actieve weggebruiker aangereden wordt door een autobestuurder, die rondrijdt met een alcoholgehalte boven de wettelijke limiet, er 63 procent meer kans op ernstig verwondingen is voor de fietser of voetganger. De kans op dodelijke gevolgen is zelfs 150 procent hoger.

“Een BOB kan net zoveel plezier hebben als alle andere deelnemers aan een feest. Zeker nu er de laatste jaren tal van lekkere alternatieven voorhanden zijn voor alcoholische dranken, zoals mocktails en alcoholvrije bieren,” zeggen de politie, Vias institute, Assuralia en de vzw Belgische Brouwers, die voor deze campagne de handen in elkaar slaan.

Zorg dat je zelf BOB bent of rij mee met een BOB. Heb je daar geen zin in, kies dan voor het openbaar vervoer of bel een taxi. Of overnacht in de buurt of ter plaatse.