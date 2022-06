Bouwsector schreeuwt om arbeiders, staatssecretaris voor Asiel en Migratie Mahdi wil asielzoekers inzetten

"We kunnen de kandidaten in de asielcentra uitleggen welke jobs er allemaal zijn: afbraak, ruwbouw, pleisteren, dakwerken,... " somt Christophe Van Roy van Constructiv op, vertegenwoordiger van de sociale partners in de bouwsector "...en dan zorgt de VDAB voor een opleiding, anderen kunnen via een private opleiding aan de slag. Dat is een investering met de kans op verlies als de nieuwe werknemer een negatief antwoord krijgt op zijn asielverzoek. Maar we smeken om werknemers en in de asielcentra zitten heel wat enthousiaste jonge mensen, dus dat risico nemen we."