Brug over E17 tussen Temse en Sint-Niklaas 3 maanden afgesloten voor werken

De brug over de E17 is dicht tot begin september. Het is een drukke verbindingsweg tussen Temse en Sint-Niklaas waar ook veel fietsers over rijden, vooral kinderen en jongeren die naar school gaan. Maar door het vele vrachtverkeer is het er voor hen niet veilig genoeg.



Bovendien is de brug er slecht aan toe. De wegbeheerder gaat de brug daarom grondig renoveren, zowel de onderkant als het wegdek met het fietspad en trottoir. Daarvoor is het nodig de brug af te sluiten en het verkeer te laten omrijden via een andere brug over de E17