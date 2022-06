Brugse Brouwerij zoekt bierliefhebbers die mee willen investeren om milieuvriendelijker te werken

Eerder al liet De Halve Maan een grote ondergrondse pijpleiding aanleggen om het bier van de brouwerij, in het centrum van Brugge, naar de bottelarij te brengen. Die ligt 3,3 kilometer verderop. Dankzij de pijpleiding moeten er geen vrachtwagens meer op en af rijden. Het project is destijds gefinancierd via een inzamelactie. De Halve Maan zamelde ruim 400.000 euro in. En ook nu wil ze een beroep doen op steun van de bierliefhebbers. Brouwer Xavier Vanneste denkt veel enthousiaste deelnemers te zullen vinden. "Duurzaamheid leeft bij de mensen", zegt hij. "We merken nu al dat veel mensen die destijds in de pijpleiding hebben geïnvesteerd opnieuw betrokken willen worden in de nieuwe projecten. Mensen willen ethisch beleggen in een lokaal verankerd bedrijf. In een bedrijf waarvan ze weten waar hun centen naartoe gaan. En we willen hen graag die kans geven."