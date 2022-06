Concerten op geheime plekken en zeilwedstrijden voor de jeugd moeten Nieuwpoort jongere uitstraling geven

Nieuwpoort is erg vergrijsd. De gemiddelde leeftijd ligt, net als in de andere kustgemeenten, een stuk hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen. Maar de badstad wil daar iets aan doen en gaat meer activiteiten organiseren die jongeren aanspreken. "Als we de jongere mensen niet aansporen om in Nieuwpoort te komen wonen, dan is er op termijn geen opvolging meer", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). "Daarom willen we in alles wat we organiseren rekening houden met jongere mensen, om ze te overtuigen hier op verlof te komen of hier te komen wonen. Onze jachthaven is daarin een belangrijke troef. Het zeilen trekt dan wel een wat ouder publiek aan, toch moet het zeker mogelijk zijn om die watersport om te vormen tot iets dat ook jongeren kan aanspreken."