Hoe moet het nu verder met de Hollywoodcarrière van Depp en Heard? Zijn ze verbrand? "Dit gaat impact hebben" 

"De inzet van de rechtszaak was de bewering van Johnny Depp dat Heards beschuldigingen zijn carrière hebben gefnuikt", duidt Van Gils. Depp zag een derde "Fantastic beasts"-film en een zesde "Pirates of the Caribbean"-film (en een slordige 22,5 miljoen dollar) aan zich voorbijgaan. Over die zesde "Pirates"-film als Jack Sparrow is evenwel nog niet alles gezegd. Producent Jerry Bruckheimer houdt een stok achter de deur, zo blijkt. "Het creatieve team ontwikkelt twee scenario's. De toekomst moet nog beslist worden", luidt het.



Maar Van Gils nuanceert die schijnbare afwijzingen. "Depps carrière was al tanende, die trend was er al, hij is niet meer de ster van vroeger." Denk maar aan successen en klassiekers als "Sweeney Todd" (2007), "Charlie and the chocolate factory" (2005), "Finding Neverland" (2004) en "Edward Scissorhands" (1990).