Alleenstaande wenspapa wil kind via draagmoeder maar vangt bot bij ethische commissie: "Er is nood aan wetgeving" 

"Technisch gezien is het inderdaad moeilijker voor een alleenstaande man", zegt Sylvie Gordts. Zij is gespecialiseerd in ethische kwesties rond wensouderschap en werkt voor het UZ Leuven. "Maar soms worden ook alleenstaande vrouwen afgewezen. Er zijn verschillende redenen voor een afwijzing", legt ze uit in "Spits" op Radio 2.

"Je hebt een draagmoeder nodig, en daar is geen juridisch kader rond", stipt Gordts aan. "In andere landen is dat soms beter geregeld. Er is een risico in België dat de draagmoeder altijd de wettelijke moeder blijft (...) Je kan als ziekenhuis een koppel of alleenstaande wensouders weigeren, als het ziekenhuis van mening is dat bij die persoon op dit moment het beter zou zijn geen kind te plaatsen."

"In ons centrum doen wij op dit moment geen draagmoederschap, net omdat er een juridisch kader ontbreekt, en er is ook niet heel veel vraag naar", aldus Gordts.