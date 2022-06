Drie mannen aangehouden voor drugsgeweld in Berchem en Deurne

Drie mannen zijn aangehouden in onderzoeken naar druggeweld. 2 Nederlanders gooiden twee explosieven vanuit een voorbijrijdende auto naar een huis in de Gilmanstraat in Deurne. De politie kon hen in Nederland arresteren na een achtervolging. De Nederlanders van 19 en 21 werden intussen uitgeleverd aan ons land en de onderzoeksrechter heeft hen dinsdag aangehouden.