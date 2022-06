Eerste nacht blokkende studenten in Gents rusthuis: "Had een interessant gesprek met de 90-jarige François!"

Voortaan kunnen studenten 's nachts blokken in de Gentse woonzorgcentra, en de eerste avond is voor enkele studenten alvast meegevallen. Tijdens hun pauze kunnen ze met een bewoner gaan fietsen, een spel spelen of gewoon een babbel doen. "Het is kleinschalig, rustig, en je leert er een andere leefwereld mee kennen", zegt een studente die haar eerste bloknacht in WZC De Vijvers in Ledeberg doorbracht.