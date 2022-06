EU-Commissie: "Polen krijgt Europese steun dan toch, maar wel onder voorwaarden"

EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is het standpunt van de EU persoonlijk komen voorstellen in Polen. Het gaat om een economisch steunplan van 23,9 miljard euro en nog eens 11,5 miljard goedkope leningen. Dat pakket was eerder toegezegd door Europa, maar bevroren nadat de conservatieve regering in Polen de justitie aan banden had gelegd. Warschau heeft dat onlangs wat teruggeschroefd en vangt ook meer dan 3,5 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne op.