Extra Vlaams geld voor project rond veenherstel in Vallei van de Zwarte Beek

Er worden in de Vallei van de Zwarte Beek maatregelen genomen om het droge veen nat te maken. Katrien Wijns van Natuurpunt: "We zijn met veenherstel gestart in de vallei, we zorgen ervoor dat het terrein natter wordt, door onder meer greppels te dempen. Zodat het veen dat aan het uitdrogen was weer nat komt te staan en hopelijk opnieuw CO2 kan opslaan, want nu ligt het droog en dan komt er net CO2 vrij."

Er moeten nog meer metingen gebeuren om echt een conclusie te trekken, maar de eerste resultaten zijn positief, gaat Katrien Wijns verder. "We zijn voorzichtig met uitspraken want er zijn nog maar een paar meetcampagnes gebeurd. De eerste resultaten lijken positief, dat er inderdaad waar het vernat is minder CO2 wordt uitgestoten, maar we gaan pas over een half jaar meer zekerheid hebben."