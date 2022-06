Acuut personeelstekort in overvolle festivalzomer: bedrijven zoeken koortsachtig extra mensen of weigeren opdrachten

Broeckaert benadrukt dat het grote probleem schuilt in de ongezien grote vraag van organisatoren, eerder dan in een puur tekort van werkkrachten. "Een normale zomer zoals in 2019 kunnen we perfect aan, de zomer van 2022 niet. En dan hebben we al drie keer zo veel aanbod qua mensen en materiaal dan in 2019", klinkt het.

Op vlak van materiaal spelen er twee factoren een rol. "Er is wereldwijd een tekort aan chips. Daar ondervindt de automobielsector hinder van, maar in al ons materiaal zitten gelijkaardige chips. Extra micro's, versterkers of mengpanelen bijbestellen bij onze leveranciers, is dus onmogelijk. Dat materiaal is er simpelweg niet."

En dat levert problemen op, in combinatie met die overvolle festivalagenda. "Omdat er veel extra festivaldagen worden georganiseerd, blijft ons materiaal langer op dezelfde plek, en is het dus niet beschikbaar voor een ander evenement op hetzelfde moment. Terwijl die onderdelen normaal vlot de hele zomer van evenement naar evenement doorreizen. In normale zomers is er minder overlap en combineren we probleemloos verschillende opdrachten op verschillende festivals."