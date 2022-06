Vorig jaar kleine babyboom in Vlaanderen: 66.560 baby's en "de hoogste stijging in 20 jaar"

In 2021 zijn er in Vlaanderen 66.560 baby's geboren. Dat zijn er bijna 3.000 meer dan in 2020 en het is meteen ook de hoogste stijging van de afgelopen 20 jaar. "Mogelijk heeft corona ervoor gezorgd dat gezinnen hun kinderwens in 2020 hebben uitgesteld tot de pandemie weer meer naar de achtergrond verdween", verklaart Diederik Vancoppenolle de cijfers van het Agentschap Opgroeien.