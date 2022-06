Gemeentehuis Wommelgem wordt omgebouwd tot dokterskabinetten om acute tekort aan huisartsen op te vangen

In Wommelgem zijn nog maar 9 huisartsen actief. "Sinds een huisdokter recent is gestopt door ziekte, heeft niet iedereen een andere huisdokter gevonden" zegt burgemeester Frank Gys." Sommigen zijn naar dokters gegaan in Edegem, Mortsel of Ranst maar er zijn ook altijd nog Wommelgemnaren die geen huisdokter hebben gevonden. Daar willen we dus iets aan doen. Zeker omdat er ook een veroudering is bij de huisartsen die er nog zijn, en we daar op willen anticiperen."