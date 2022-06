Donderdagmarkt Genk wordt verplaatst door aanleg stadsbos op Marktplein

Wat de invloed zal zijn op de markt, is nog niet duidelijk maar Genk begint te tekenen aan de plannen van een 'markt voor de toekomst'. "Zal die op een andere plaats komen in de vorm zoals ze nu bestaat, wordt ze groter of kleiner, of moeten we gaan variëren in de kraampjes, ... dat zijn allemaal dingen die we nu uitzoeken. We gaan samen met de marktcommissie een plan van aanpak uitwerken, dat moet in september op tafel liggen en vanaf dan kunnen we starten met de voorbereidingen van de markt van de toekomst", legt schepen van economie en evenementen Toon Vandeurzen (CD&V) uit. Voor de schepen kan alles herbekeken worden, zelfs het tijdstip van de markt.