Gratis maandverbanden en tampons op Karel de Grote Hogeschool Antwerpen dankzij actie van studenten

Zes studenten Orthopedagogie aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen werkten voor het vak Grootstedelijke Uitdagingen rond menstruatiearmoede. “Voor het vak kregen we de opdracht om te sensibiliseren rond iets dat we belangrijk vinden in de maatschappij. Met een groepje van 6 studenten kwamen we op het thema menstruatiearmoede. Na wat opzoekwerk merkten we dat het een groot probleem is, en we wilden daar graag iets aan doen”, vertelt Jill Perremans, een van de studenten.