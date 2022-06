Haven van Brussel laat de eerste elektrische schoonmaakboot te water

De schoonmaakboten zijn onderdeel van een aantal middelen die de Haven van Brussel inzet om het water van het kanaal terug proper te krijgen. Dat water is namelijk sterk vervuild. Alain Maron (Ecolo), Brussels minister van Leefmilieu, legt uit waarom dat zo is: “Aangezien het kanaal het laagste punt in ons Gewest is en daarnaast ook een enorm stormbekken, vangt het veel van het afval op dat door het stadsleven wordt veroorzaakt. Dat afval moet dan ook regelmatig worden ingezameld om te voorkomen dat het in de zee terechtkomt."