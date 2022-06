Hoe elektrische vissen elektrische organen hebben kunnen ontwikkelen

Maar hoe zijn de elektrische organen die die velden produceren, kunnen ontstaan? De onderzoekers bekeken en vergeleken de twee meest bestudeerde families van elektrische vissen, de Zuid-Amerikaanse Gymnotiformes of mesaalachtigen en de Afrikaanse Mormyridae of olifants- of tapirvissen, om het antwoord op die vraag te vinden.

De evolutie heeft gebruik gemaakt van een eigenaardigheid in de genetica van vissen om die organen te ontwikkelen, zo blijkt.

Alle beenvissen hebben een duplicaat van hetzelfde gen, een gen dat kleine 'motortjes' voor de spieren voortbrengt die natriumkanalen genoemd worden. Om de elektrische organen te ontwikkelen, hebben elektrische vissen een duplicaat van het gen voor de natriumkanalen uitgeschakeld in de spieren en het ingeschakeld in andere cellen.

De kleine motortjes die normaal gezien de spieren doen samentrekken, werden hergebruikt om elektrische signalen op te wekken en daarmee was een nieuw orgaan met een aantal verbluffende mogelijkheden geboren.

"Dit is opwindend omdat we kunnen zien hoe een kleine verandering in het gen volledig kan veranderen waar het tot uitdrukking komt", zei Harold Zakon, professor neurowetenschappen en geïntegreerde biologie aan de University of Texas at Austin (UT Austin) en de corresponderende auteur van de nieuwe studie. Met het uitgedrukt worden van een gen in een cel bedoelt men dat het gen 'aan staat', dat het werkzaam is.

In de studie beschrijven onderzoekers van de UT Austin en de Michigan State University de ontdekking van een korte regio van het natriumkanaalgen - zo'n 20 letters lang - die controleert of het gen wordt uitgedrukt in een bepaalde cel.

Bij elektrische vissen is deze controleregio ofwel veranderd of ontbreekt hij zelfs volledig in een van duplicaten van het gen. Daardoor komt het dat een van de twee natriumkanaalgenen uitgeschakeld is in de spieren van elektrische vissen. En dat heeft implicaties die verder strekken dan de evolutie van elektrische vissen.