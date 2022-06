Hongarije blokkeert EU-pakket van sancties tegen Rusland omdat de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill op de lijst staat

Patriarch Kirill is 75 en is sinds 2009 het hoofd van de autonome Russisch-orthodoxe kerk. Die telt meer dan 100 miljoen gelovigen en is de grootste kerk binnen het orthodoxe christendom. Sinds zijn aantreden heeft Kirill het nationalistische beleid van de Russische president Vladimir Poetin altijd gesteund en er een religieuze betekenis aan gegeven. Om die reden is hij nu in het vizier van de Europese Unie gekomen.

Die staat niet alleen met de kritiek. Onlangs verweet paus Franciscus Kirill "een misdienaar van Poetin" te zijn. Ook binnen de orthodoxe kerk is de houding van patriarch Kirill erg omstreden. Een aantal mensen en geestelijken zijn uit de Russisch-orthodoxe kerk getreden en hebben zich aangesloten bij andere orthodoxe gemeenschappen. Ook de patriarch van Constantinopel (nu Istanbul) Bartholomeos, het hoofd van alle orthodoxe kerken, heeft kritiek op Kirill.

Anders dan de katholieke kerk bestaat het orthodoxe christendom uit een aantal zelfbesturende kerken, meestal georganiseerd op basis van een land of natie. Die kerken in onder meer Servië, Roemenië, Bulgarije, Griekenland en Georgië staan dus niet zonder meer onder het gezag van de opperste patriarch in Constantinopel. Zo scheurde de Oekraïens-orthodoxe kerk zich in 2019 los van het gezag van de Russische kerk aan wie het daarvoor onderworpen was.