Everzwijncoördinator geeft  Genkenaren tips: "Hou de everzwijnen uit je tuin en zorg dat ze geen voedsel vinden"

De everzwijnen komen vaker in de woonwijken de jongste tijd en dat is geen toeval, zegt everzwijncoördinator Jolien Wevers. "Aan de ene kant heeft dat te maken met de verweving tussen natuur en bebouwing die we hebben in Limburg, zeker in Genk. Anderzijds is er weinig voedsel aanwezig in de bossen en gaan er meer zwervers naar de woonwijken.

Wat we zeker moeten vermijden is dat everzwijnen zich gaan thuisvoelen in woongebieden en mensen gaan associëren met voedsel. Ga dus zeker niet actief voederen, en huis-, tuin- en keukenafval moet je goed afschermen. Daarnaast is de beste remedie nog altijd de plaatsing van een everzwijnenraster, daarvoor moet je stevige palen en draad gebruiken. De draad moet ook 20 cm in de grond gegraven worden zodat ze hem niet met hun snuit omhoog kunnen duwen."