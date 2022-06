In Brussel meest kans op een eerste job met een diploma onderwijs, toegepaste wetenschappen en paramedische studies

Algemeen is het zo dat Brussel met zijn diensteneconomie vooral nood heeft aan hogergeschoolden, zegt Caroline Mancel: “Er is een grote vraag naar hoogopgeleide arbeidskrachten in Brussel. En ze neemt alleen maar toe: op 20 jaar tijd steeg de vraag met 66%. Slecht een op de zeven vacatures vraagt nog om geen of weinig scholing.”

Het logische gevolg daarvan is dat drie van de vier jongeren die een bachelor of master behaalden, een duurzame job vinden binnen het jaar. Voor wie meteen na het middelbaar onderwijs een job begint te zoeken is dat maar de helft. Wie het middelbaar onderwijs vroegtijdig verlaat of wie een niet-erkend diploma bezit, vindt in een op de drie gevallen een goede job binnen de twaalf maanden.